Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Он пролетел 20 км. На сколько км меньше пролетел голубь,чем ему осталось пролететь?
Математика
Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Он пролетел 20 км. На сколько км меньше пролетел голубь,чем ему осталось пролететь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула S(расстояние) = V(скорость) * T(время)За 2 часа голубь пролетит только 100 км. Следовательно не успеет.За 3 часа голубь пролетит 150 км. Значит успеет.
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