Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Он пролетел 20 км. На сколько км меньше пролетел голубь,чем ему осталось пролететь?

Математика

Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Он пролетел 20 км. На сколько км меньше пролетел голубь,чем ему осталось пролететь?

Автор: Гость