Діалог з прямою мовою де пряма мова вживається до і після,після слів автора,слова ??втора посередині прямої мови
Українська мова
Діалог з прямою мовою де пряма мова вживається до і після,після слів автора,слова ??втора посередині прямої мови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привіт! - привітався Андрій. - Привіт! - Як в тебе справи? - Все добре, дякую.,- відповів Сергій,- А в тебе? - В мене, звісно, також усе добре. - А де твоя сестра? - запитав хлопець. - По-моєму, вона зараз в бібліотеці. Робить домашнє завдання. На мою думку, вона занадто багато часу віддає бібліотеці, але саме завдяки цьому вона дуже добре вчиться. Що ж, мені вже час йти. Дістаючи телефон з карману,Андрій сказав: "До понеділка!"
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