Скласты реченя зи слив працювытый кольоровы польовый

Українська мова
Скласты реченя зи слив працювытый кольоровы польовый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мiй батько дуже працьовитий. Я забула взяти на урок кольоровi олiвцi. Польовi квiти чудово пахнуть.
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