У воді масою 600г розчинили амоніак(NH3) об'ємом 448л (Ну). Визначте масову частку амоні??ку в одержаному розчині.

Химия

У воді масою 600г розчинили амоніак(NH3) об'ємом 448л (Ну). Визначте масову частку амоні??ку в одержаному розчині.

Автор: Гость