У воді масою 600г розчинили амоніак(NH3) об'ємом 448л (Ну). Визначте масову частку амоні??ку в одержаному розчині.
Химия
У воді масою 600г розчинили амоніак(NH3) об'ємом 448л (Ну). Визначте масову частку амоні??ку в одержаному розчині.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ню(амоніаку)= 448л/22,4 л/моль = 20 моль м(амоніаку)=ню(20 моль)*молярну масу(17 гр/моль) = 340 гр Wамоніаку = 340/(600+340)=0,36 або 36%
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