Концепция общественно - экономических формаций позволила:а)увидеть,что способ пр??изводства является фактором,объединяющим социум в единое целое б)доказать,что характер общественного устройства определяет техника и технологии В...

Обществознание

Концепция общественно - экономических формаций позволила:а)увидеть,что способ пр??изводства является фактором,объединяющим социум в единое целое б)доказать,что характер общественного устройства определяет техника и технологии В) найти социальные факторы,объединяющие людей в совместной жизни Г)выделить общие для всех народов закономерности в движении по пути прогресса Д)объяснить механизм смены общественных систем

Автор: Гость