Концепция общественно - экономических формаций позволила:а)увидеть,что способ пр??изводства является фактором,объединяющим социум в единое целое б)доказать,что характер общественного устройства определяет техника и технологии В...
Обществознание
Концепция общественно - экономических формаций позволила:а)увидеть,что способ пр??изводства является фактором,объединяющим социум в единое целое б)доказать,что характер общественного устройства определяет техника и технологии В) найти социальные факторы,объединяющие людей в совместной жизни Г)выделить общие для всех народов закономерности в движении по пути прогресса Д)объяснить механизм смены общественных систем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формационный подход к развитию человеческого общества или иначе теория К. Маркса. А, Г, Д - верно
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