Рассказ на тему сначало подумай потом сделай

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Многие люди делают ошибку, говоря глупости не подумав. Слова могут ранить человека, не стоит говорить не подумав. Словами можно человека убить морально, как и физичеки, мы не знаем как человек воспримет наши слова. Ни в коем случае не нужно унижать человека морально, подумайте как бы было вам на его месте, если бы вас унижали последними словами? В наше время люди часто говорят множество обидных слов, не зная куда это приведет....