Алгебра.7 класс. Помогите сделать второе задание. Нужно именно с графиком!!!

Гость: Гость:

Графиком любой из функций является прямая, чтобы построить каждую достаточно 2х точек У= -Х Пусть х=0 тогда у=0 А(0;0) Х=1 у= - 1 В(1; - 1) Через 2 точки проведи прямую У= Х-8 Пусть Х=0 тогда У= 0-8= -8. С(0;8) Х=1. У=1-8= - 7. D(1; -7) Точка пересечения: -Х=Х-8 -2х= -8 Х=4 это х-вас координата точки пересечения. У=4-8= -4 К(4; -4) Кажись так!!!