Решите уравнение у+4 7/10=5 8/15
Математика
Решите уравнение у+4 7/10=5 8/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У + 4 7/10 = 5 8/15 у = 5 8/15 - 4 7/10 у = 5 16/30 - 4 21/30 у = 4 46/30 - 4 21/30 у = 25/30 у = 5/6
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