СРООООООООООООЧНО!!!!!!! Картинки хвоинок (поодиночке, парами, пучками). Ель обыкнов??нная, Пихта, Сосна кедровая, Сосна обыкновенная, Лиственница. Кто-нибудь спасите, иначе меня убьют!
Окружающий мир
СРООООООООООООЧНО!!!!!!! Картинки хвоинок (поодиночке, парами, пучками). Ель обыкнов??нная, Пихта, Сосна кедровая, Сосна обыкновенная, Лиственница. Кто-нибудь спасите, иначе меня убьют!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот целое щяс отправлю мелкие
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