У двох класах 66 учнів.В одному класі на 2 учні більше,ніж в іншому.Скільки учнів у к??жному класі.

Математика

У двох класах 66 учнів.В одному класі на 2 учні більше,ніж в іншому.Скільки учнів у к??жному класі.

Автор: Гость