У двох класах 66 учнів.В одному класі на 2 учні більше,ніж в іншому.Скільки учнів у к??жному класі.

Математика
У двох класах 66 учнів.В одному класі на 2 учні більше,ніж в іншому.Скільки учнів у к??жному класі.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(66-2):2=32 ученика в первом классе 32+2=34 ученика в другом классе
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