Кто этот человек Вождь селянської війни в Німеччині. Автор статейного листа ,у як??му закликав народ до боротьби проти феодалізму, догматів католицької церкви
История
Кто этот человек Вождь селянської війни в Німеччині. Автор статейного листа ,у як??му закликав народ до боротьби проти феодалізму, догматів католицької церкви
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По-моему, это Мартин Лютер
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