Кто этот человек Вождь селянської війни в Німеччині. Автор статейного листа ,у як??му закликав народ до боротьби проти феодалізму, догматів католицької церкви

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Кто этот человек Вождь селянської війни в Німеччині. Автор статейного листа ,у як??му закликав народ до боротьби проти феодалізму, догматів католицької церкви

Автор: Гость