Ученик каменщика укладывает за 1 час n кирпичей, а каменщик за это же время — в 7 раз больше. Запиши на математическом языке: ученик работал 2 ч, а каменщик работал 9 ч, и за это время каменщик уложил на 400 кирпичей больше...

Алгебра

Ученик каменщика укладывает за 1 час n кирпичей, а каменщик за это же время — в 7 раз больше. Запиши на математическом языке: ученик работал 2 ч, а каменщик работал 9 ч, и за это время каменщик уложил на 400 кирпичей больше, чем его ученик. получится выражение:

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