Розбир слова за будовою ЗАГОРНУТИЙ, НЕЗЛІЧЕННИЙ, ПРОВОДЖАЮЧИЙ
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Розбир слова за будовою ЗАГОРНУТИЙ, НЕЗЛІЧЕННИЙ, ПРОВОДЖАЮЧИЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незліченний: -не-префікс., -злічен-корінь., -н-суфікс., -ий-закінчення. Проводжаючи: -про-префікс., -вод-корінь.
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