2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па, папье-маше, пери, па-де-труда, резюме, рагу, протеже, рандеву, ревю, ранчо, рено...

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2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па, папье-маше, пери, па-де-труда, резюме, рагу, протеже, рандеву, ревю, ранчо, реноме. 3) Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных существительных. Запишите слова парами, расставляя ударение: Ущелье, шпоры, турок, армянин, осетин, туркмен, монгол, партизан, чулок, носок, рельс, гектар, плечо, свеча, мандарин, туфля, помидор, килограмм, аршин, микроампер. 4) Запишите имена существительные в форме именительного падежа множественного числа. Запишите слова парами, расставляя ударение: Отпуск, пропуск, кондуктор, мичман, катер, свитер, инструктор, договор, слесарь, инженер, торт, крем.

Автор: Гость