2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па, папье-маше, пери, па-де-труда, резюме, рагу, протеже, рандеву, ревю, ранчо, рено...
Русский язык
2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па, папье-маше, пери, па-де-труда, резюме, рагу, протеже, рандеву, ревю, ранчо, реноме. 3) Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных существительных. Запишите слова парами, расставляя ударение: Ущелье, шпоры, турок, армянин, осетин, туркмен, монгол, партизан, чулок, носок, рельс, гектар, плечо, свеча, мандарин, туфля, помидор, килограмм, аршин, микроампер. 4) Запишите имена существительные в форме именительного падежа множественного числа. Запишите слова парами, расставляя ударение: Отпуск, пропуск, кондуктор, мичман, катер, свитер, инструктор, договор, слесарь, инженер, торт, крем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Японский микадо молодая миссис театральное моралите зимнее пальто заключённое пари старое пенсне танцевальное па разноцветное папье - маше прекрасная пери балетный па - де - труа скандальное резюме овощное рагу ночное рандеву моё протеже большое ревю американское ранчо известное реноме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Биология
Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо
Английский язык
Другие предметы
Математика