Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо

Гость: Гость:

Это связано с тем , что белки основной строительный материал организма. Также белок выполняет множество других функций например строительная,защитная. Также в белок хорошо усваивается организмом, из за этого вещества полученые от синтеза белков в основном уходят в энергию , а не в жир.