Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо
Биология
Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это связано с тем , что белки основной строительный материал организма. Также белок выполняет множество других функций например строительная,защитная. Также в белок хорошо усваивается организмом, из за этого вещества полученые от синтеза белков в основном уходят в энергию , а не в жир.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Другие предметы
Математика
Алгебра
Ученик каменщика укладывает за 1 час n кирпичей, а каменщик за это же время — в 7 раз больше. Запиши на математическом языке: ученик работал ...