На какой литосферной плите расположены все крупнейшие равнины России

География
На какой литосферной плите расположены все крупнейшие равнины России
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На авразийской потому что росия розположена в азии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано: АМ и СЕ - медианы треугольника ABC, треугольник ABC - равнобедренный, с основанием АС. Точка О - точка пересечения медиан треугольника АBC. ...
Ответить
Українська мова
Розбир слова за будовою ЗАГОРНУТИЙ, НЕЗЛІЧЕННИЙ, ПРОВОДЖАЮЧИЙ
Ответить
Русский язык
2) Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их род. Микадо, миссис, моралите, пальто, пари, пенсне, пюре, па,...
Ответить
Немецкий язык
Нужно перевести предложение "Цветы сажаются учениками нашей школы" в 5 временных формах в пассиве.
Ответить
Биология
Известно что белки важнейшая часть пищи животных и человека. С чем это связано? пр??шу помочь, срочно надо и можно расписать ответ? зарание спасибо
Ответить