Перимерт равносторонней трапеции равна 38, а средняя линия - 12 см. Найдите боковую сторону трапеции

Математика
Перимерт равносторонней трапеции равна 38, а средняя линия - 12 см. Найдите боковую сторону трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти АД+ВС, я потом подставить значение в периметр, ответ поделить по равно.
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