Як це залежними членами словосполучення ?

Українська мова
Як це залежними членами словосполучення ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по смыслу и грамматически(то есть согласован в роде,числе и падеже)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Рапределите формы рельефа в порядке увеличения высот и степени расчлененности их поверхности а) Среднесибирское плоскогорье; б) Восточно-Евро...
Ответить
Физика
Теннисный мяч во время испытаний пролетает 15 м за полсекунды. С какой скоростью двигается мяч?
Ответить
Химия
Задание 2 и 3!!! пожалуйста помогите
Ответить
Английский язык
In 19 century, in England,____were the food of the poor, who had no money for meat. A.cucumbers Б.Oysters B.Bananas Г.mushrooms
Ответить
Алгебра
Очень срочно помогите решить неравенство!!!
Ответить