Як це залежними членами словосполучення ?
Українська мова
Як це залежними членами словосполучення ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по смыслу и грамматически(то есть согласован в роде,числе и падеже)
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