Написать интересную историю про страх "боюсь остаться одна" чтобы там присутствывали : Метафора ,Эпитет, Алиегория ,Сравнения.

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Я боюсь быть одна!«Я боюсь остаться одна», «Я не могу быть одна!», «Мне плохо (страшно) одной!», «Женщине одной быть вредно!»… Вам знакомы такие мысли? Значит, Вы попали по адресу! Страх одиночества, особенно у женщин — очень распространенное явление и поистине, одна из главных женских проблем. Сегодня мы поговорим, что же с этой бедой делать: откуда берется страх одиночества, как избавиться от страха одиночества, и вообще, возможно ли не страдать одной? Быть одной — это ужас, это звучит как проклятие! Заранее извиняюсь за то, что мне придется вам говорить не совсем приятные вещи… Но совсем не факт, что за этим ужасом стоит что-то реальное и достойное сочувствия. Да,да знаю это бред