решите задание 11 плиииз! очень надо! с решением желательно
Математика
решите задание 11 плиииз! очень надо! с решением желательно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 11. Медиана - делит сторону поровну. AC =2*AD = 24 см Периметр равнобедренного треугольник Р = 2*BC+ AC = 64 2*BC= 64-24 = 40 BC = 40^2 = 20 см - ОТВЕТ
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