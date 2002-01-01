Знайдіть 2 числа, якщо їх сума дорівнює 2283, а при діленні більшого з них на 7 у частц?? утворюється менше з чисел, а в остачі 5
Математика
Знайдіть 2 числа, якщо їх сума дорівнює 2283, а при діленні більшого з них на 7 у частц?? утворюється менше з чисел, а в остачі 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=2283 x/7=y+5 система х=2283-у підставлюєш в 2 рівняння 1)2283-у=7у + 25 2)8у=2248 у=281 х=2002
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