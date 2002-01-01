Знайдіть 2 числа, якщо їх сума дорівнює 2283, а при діленні більшого з них на 7 у частц?? утворюється менше з чисел, а в остачі 5

Математика

Знайдіть 2 числа, якщо їх сума дорівнює 2283, а при діленні більшого з них на 7 у частц?? утворюється менше з чисел, а в остачі 5

Автор: Гость