Составить пересказ 10 предложений выбрав предложения из текста
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Составить пересказ 10 предложений выбрав предложения из текста
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