118357:63672-1000+172993-5000-12345=
Математика
118357:63672-1000+172993-5000-12345=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
118357:63672≈1,86 1,86+172993=172994,86 172994,86-1000-5000-12345=154649,86
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