Вкажіть вуглевод який є найважливішою складовою клітиної стінки рослиних клітин
Биология
Вкажіть вуглевод який є найважливішою складовою клітиної стінки рослиних клітин
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Моносахарид..................................................................
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