Синтаксический разбор предложений: 1)Это впечатление постепенно ослабевало ,зат??м стало воспоминанием и ,наконец, просто усталостью. 2)Шёл снег ,и был мороз по утрам ,но дороги уже потемнели ,и над ними ,каркая, носились грачи.

Русский язык

Синтаксический разбор предложений: 1)Это впечатление постепенно ослабевало ,зат??м стало воспоминанием и ,наконец, просто усталостью. 2)Шёл снег ,и был мороз по утрам ,но дороги уже потемнели ,и над ними ,каркая, носились грачи.

Автор: Гость