Синтаксический разбор предложений: 1)Это впечатление постепенно ослабевало ,зат??м стало воспоминанием и ,наконец, просто усталостью. 2)Шёл снег ,и был мороз по утрам ,но дороги уже потемнели ,и над ними ,каркая, носились грачи.
Русский язык
Синтаксический разбор предложений: 1)Это впечатление постепенно ослабевало ,зат??м стало воспоминанием и ,наконец, просто усталостью. 2)Шёл снег ,и был мороз по утрам ,но дороги уже потемнели ,и над ними ,каркая, носились грачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, ничем не осложнено (так как глаголы ослабевало и стало, отвечают на разные вопросы), грамматическая основа впечатление-подлежащие ослабевало-сказуемое и стало-сказуемое. 2) Повествовательное, невосклицательное, сложное, связь союзная, средство связи сочинительные союзы, сложносочинённое (ССП), 3 грамматические основы: 1. Шёл-сказуемое снег-подлежащие, 2. Дороги-подлежащие потемнели-сказуемое, 3. Носились-сказуемое грачи-подлежащие.
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