Зробіть синтаксичний розбір речення:Не забудьте з друзями розмови,і весни,і юності ходи.
Українська мова
Зробіть синтаксичний розбір речення:Не забудьте з друзями розмови,і весни,і юності ходи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речення розповідне, неокличне, сполучникове, ускладнене однорідними членами речення, поширене, односкладне
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