Простое предложения и надо продолжить : Капли дождя падали и ....
Русский язык
Простое предложения и надо продолжить : Капли дождя падали и ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли дождя падали и собирались
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