Всем привет! Правильный ответ 4) помогите только объяснить почему именно 4 утвержд??ние верное.
Алгебра
Всем привет! Правильный ответ 4) помогите только объяснить почему именно 4 утвержд??ние верное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Т находиться перед К.Потому и знак больше
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