Пушкин, "Песнь о вещем Олеге" Какие мысли выражает поэт в этих строках: Волхвы н?? боятся могучих владык, А княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен.
Литература
Пушкин, "Песнь о вещем Олеге" Какие мысли выражает поэт в этих строках: Волхвы н?? боятся могучих владык, А княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих строках мысль выражается о том,что особый клас людей не боятся владык.Для того,чтобы им победить им не нужен какой то дар,им достаточно своего родного и русского языка. Была рада помочь...)))
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