Периметр равносторонней трапеции равна 38, а средняя линия - 12 см. Найдите боковую сторону трапеции

Математика
Периметр равносторонней трапеции равна 38, а средняя линия - 12 см. Найдите боковую сторону трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)/2=12 a+b=24 38-24=14 14/2=7 ответ 7
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