Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.

Русский язык

Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.

Автор: Гость