Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.

Русский язык
Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают, словосочетание-перелетные птицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постоить график у=-х4+6х2-9
Ответить
Русский язык
Составить придумать рассказ по картинкам как мальчик делают скворечники мальчик?? вешать скворечник на дерево птичка сидит возле скворечника
Ответить
Химия
К какому типу химических реакции можно отнести гидролиз?
Ответить
Литература
Пушкин, "Песнь о вещем Олеге" Какие мысли выражает поэт в этих строках: Волхвы н?? боятся могучих владык, А княжеский дар им не нужен; ...
Ответить
Алгебра
Всем привет! Правильный ответ 4) помогите только объяснить почему именно 4 утвержд??ние верное.
Ответить