Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.
Русский язык
Спиши только предложения.В последнем предложении подчеркни основу и выпиши словосочетания. Стоит золотая осень. Мокрый дождь Скоро улетаят. Звери готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают на юг.
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Птицы улетают, словосочетание-перелетные птицы
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