90 кг зерна набрали в 2 мешка.Сколько кг зерна в каждом мешке,если в одном из них в 2 раза меньше,чем в другом?

Математика

90 кг зерна набрали в 2 мешка.Сколько кг зерна в каждом мешке,если в одном из них в 2 раза меньше,чем в другом?

Автор: Гость