90 кг зерна набрали в 2 мешка.Сколько кг зерна в каждом мешке,если в одном из них в 2 раза меньше,чем в другом?
Математика
90 кг зерна набрали в 2 мешка.Сколько кг зерна в каждом мешке,если в одном из них в 2 раза меньше,чем в другом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х-90 3х=90 х=90:3 х=30 -1 мешок 30х2=60 -2 мешок
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