Карл Великий создание империи крах

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С 768 по 814 год франкским королевством правил сын Пипина Короткого Карл, прозванный Великим. Карл был деятельным и воинственным правителем. В годы его правления франки совершили более 50 походов в соседние страны. Границы Франкского королевства при нем намного расширились. Несколько раз Карл водил войско в Испанию. Войны с арабами шли с переменным успехом. Карлу удалось завоевать небольшую область к югу от Пиренейских гор до реки Эбро. Самой длительной и тяжелой была война с племенами саксов. Карл принуждал саксов принимать христианскую веру. Он ввел в стране жестокие законы: за малейшее неподчинение королю, за отказ от крещения или отречение от христианской веры, несоблюдение поста, за похороны по языческому обряду грозила смертная казнь. В 800 году Карл прибыл в Рим и был провозглашен императором; папа в храме возложил на его голову императорскую корону. Обряд коронования с помощью высших священнослужителей с тех пор стал распространяться в Европе. Новый титул Карла делал его равным императору Восточной Римской империи. Новая империя была обширнее прежней. Карл, управляя подданными, разъезжал со своими приближенными (королевским двором) по всему государству. Дважды в год император собирал совет высшей знати - светской и духовной - и с их согласия издавал указы. На местах по-прежнему правили графы. Для контроля над ними Карл рассылал по всей империи «государевых посланцев» из близких ему людей. Сохранившиеся к этому времени свободные крестьяне не могли приобретать вооружение для службы в войске: ведь вооружение конного воина стоило намного дороже, чем ополченца. Поэтому, хотя пешее ополчение еще сохранялось, в регулярное войско призывались владельцы больших участков земли или те воины, которых направляли и вооружали крестьяне за общий счет. Главную часть войска составляла конница. Самые состоятельные конные воины, приводившие с собой небольшой вооруженный отряд, могли получить, отличившись в битвах, титул рыцаря (от германского «риттер» - всадник, конный воин) . Как и почему распалась империя Карла Великого? Франкская империя была непрочной и существовала недолго. Многочисленные народы и племена, завоеванные франками, были объединены лишь силой оружия. Они продолжали жить по своим обычаям и говорили на разных языках. Карл Великий понимал это. Опасаясь, что его род потеряет эти огромные владения, он в конце жизни поделил империю между сыновьями. Наследники Карла непрерывно воевали друг с другом. В 843 году три внука Карла Великого заключили в городе Вердене договор о разделе империи на три части. Императором стал старший внук - Лотарь (его имя сохранилось в названии провинции Лотарингия) . Но позднее на каждой из частей бывшей империи образовались большие самостоятельные королевства: Франция, Германия и Италия. Но и эти государства не были едиными. Каждое из них распалось на крупные владения, а те, в свою очередь, раздробились на множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности (IX-XI века).