Судно движется равномерно со скоростью 7,5 м/с. Какой путь оно пройдет за 2 часа? пом??гите решить

Физика

Судно движется равномерно со скоростью 7,5 м/с. Какой путь оно пройдет за 2 часа? пом??гите решить

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