Судно движется равномерно со скоростью 7,5 м/с. Какой путь оно пройдет за 2 часа? пом??гите решить
Физика
Судно движется равномерно со скоростью 7,5 м/с. Какой путь оно пройдет за 2 часа? пом??гите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600*2 7200 7200*7,5 будет 54000 итог 54000
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