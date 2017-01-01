При каких значениях переменных имеет смысл выражение 13 / х+9 (Это выражение в виде дроби) Ответ: выражение имеет смысл при: 1 любых значениях переменной, кроме x=−9 2 любых значениях переменной, кроме x=0 3 любых значен...

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При каких значениях переменных имеет смысл выражение 13 / х+9 (Это выражение в виде дроби) Ответ: выражение имеет смысл при: 1 любых значениях переменной, кроме x=−9 2 любых значениях переменной, кроме x=0 3 любых значениях переменной, кроме x=9 4 любых значениях переменной, кроме x=13

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