Помогите сделать словотвірний аналіз слова новина.
Українська мова
Помогите сделать словотвірний аналіз слова новина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОВ- корінь ИН - суфікс А - закінчення НОВИН - основа
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