19+5+3=20как переставить спички

Математика
19+5+3=20как переставить спички
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятку у числа 19 превратить в двойку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Поділіться любовю до україни
Ответить
Математика
Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не пр...
Ответить
Английский язык
Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное мле...
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение №3
Ответить
Английский язык
Как перевести Where's Chuckles? Match and complete
Ответить