19+5+3=20как переставить спички
Математика
19+5+3=20как переставить спички
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятку у числа 19 превратить в двойку.
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