Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное млекопитающее; производить или мясо, или яйца; содержать прирученных животных; выпас ...

Полагаться на различные источники - to rely on various sources Увеличивать продуктивность- to increase productivity Травоядное млекопитающие - herbivorous mammals Производить или мясо или яйца - produce or meat or eggs Содержать прирученных животных - to contain domesticated animals Выпас домашних животных - grazing pets Ценные корма - valuable feed Выращивать овец - to grow sheep Разнообразные удобрения - a variety of fertilizers Основная отрасль сельского хозяйства - the main branch of agriculture Рабочая сила на ферме - the labor force on the farm Как животноводство , так и растениеводство являются важными отраслями экономики во многих странах мира - as animal and crop production are important in many countnes Фермеры выводят и выращивают разных домашних животных таких как крупный рогатый скот овцы свиньи лошади и т. п. - fermers output and raise varous domestic animals such as cattle sheep pig horse ets/ Существует несколько специализированных отраслей животноводства например пчеловодство и птицеводство - there are a few specialized livestock industries such as beekeeping and poultry