Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное млекопитающее; производить или мясо, или яйца; содержать прирученных животных; выпас ...

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Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное млекопитающее; производить или мясо, или яйца; содержать прирученных животных; выпас домашних животных; ценные корма; выращивать овец; разнообразные удобрения; основная отрасль сельского хозяйства; рабочая сила на ферме b) 1. Как животноводство, так и растениеводство являются важ ными отраслями экономики во многих странах мира. 2. Ферме ры выводят и выращивают разных домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади и т.п. 3. Существу ет несколько специализированных отраслей животноводства, на пример, пчеловодство и птицеводство. 4. Домашний скот обеспе чивает людей мясными и молочными продуктами, а также постав ляет сырье для промышленности. 5. Животноводство обеспечи вает растениеводство ценным удобрением, таким как навоз, а ра стениеводство снабжает животных зерновыми и другими корма ми. 6. Выпас скота — это хороший способ обработки земли. 7. До ступность кормов и быстрая воспроизводимость — это основные требования к домашним животным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полагаться на различные источники - to rely on various sources Увеличивать продуктивность-  to increase productivity Травоядное млекопитающие - herbivorous mammals Производить или мясо или яйца - produce or meat or eggs Содержать прирученных животных - to contain domesticated animals Выпас домашних животных -  grazing pets Ценные корма - valuable feed Выращивать овец - to grow sheep  Разнообразные удобрения - a variety of fertilizers Основная отрасль сельского хозяйства -  the main branch of agriculture  Рабочая сила на ферме - the labor force on the farm  Как животноводство , так и растениеводство являются важными отраслями экономики во многих странах мира -  as animal and crop production are important in many countnes  Фермеры выводят и выращивают разных домашних животных таких как крупный рогатый скот  овцы  свиньи  лошади и т. п. -  fermers output and raise varous domestic animals such as cattle sheep pig horse ets/ Существует несколько специализированных отраслей животноводства например пчеловодство и птицеводство - there are a few specialized livestock industries such as beekeeping and poultry
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