Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное млекопитающее; производить или мясо, или яйца; содержать прирученных животных; выпас ...

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Помогите плиз . Срочно!!!!!!!!!!!! Translate into English. a) полагаться на различные источники; ??величивать продук тивность; травоядное млекопитающее; производить или мясо, или яйца; содержать прирученных животных; выпас домашних животных; ценные корма; выращивать овец; разнообразные удобрения; основная отрасль сельского хозяйства; рабочая сила на ферме b) 1. Как животноводство, так и растениеводство являются важ ными отраслями экономики во многих странах мира. 2. Ферме ры выводят и выращивают разных домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади и т.п. 3. Существу ет несколько специализированных отраслей животноводства, на пример, пчеловодство и птицеводство. 4. Домашний скот обеспе чивает людей мясными и молочными продуктами, а также постав ляет сырье для промышленности. 5. Животноводство обеспечи вает растениеводство ценным удобрением, таким как навоз, а ра стениеводство снабжает животных зерновыми и другими корма ми. 6. Выпас скота — это хороший способ обработки земли. 7. До ступность кормов и быстрая воспроизводимость — это основные требования к домашним животным.

Автор: Гость