А зачем учёные- языковеды придумали словообразование и разбор слов по частям ?

Русский язык
А зачем учёные- языковеды придумали словообразование и разбор слов по частям ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать историю слова,его корни,откуда оно произошло
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