Меня окружили пятеро и вручили букет . найти в предложении подлежащее и найти в на??ечии подлежащее
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Меня окружили пятеро и вручили букет . найти в предложении подлежащее и найти в на??ечии подлежащее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятеро подлежащее очень легко :-) :-) :-)
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