Меня окружили пятеро и вручили букет . найти в предложении подлежащее и найти в на??ечии подлежащее

Русский язык
Меня окружили пятеро и вручили букет . найти в предложении подлежащее и найти в на??ечии подлежащее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятеро подлежащее очень легко :-) :-) :-) 
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