Напишіть твір-роздум на тему " Лиш боротись-значить жить"

Українська література
Напишіть твір-роздум на тему " Лиш боротись-значить жить"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Cоставьте 7 разделительных предложений на английском. Заранее спасибо!!!!
Ответить
Русский язык
Составь и запиши прдложения.
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите с казахским!Надо дописать окончания. Мен дәмхана... тамақтан??... . Олар апельсин шырын... ішті. Бірінші... тауық сорпа... ал...
Ответить
Биология
К лесным растения относятся 1черника 2кислица 3клевер 4майник 5ковыль Варианты ответов: 1: 1,2,4 2: 1,2,3,5 3: 1,3,4 4: 2,4
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!сумма углов паралл.130° найти больший угол
Ответить