Напишіть твір-роздум на тему " Лиш боротись-значить жить"
Українська література
Напишіть твір-роздум на тему " Лиш боротись-значить жить"
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите с казахским!Надо дописать окончания. Мен дәмхана... тамақтан??... . Олар апельсин шырын... ішті. Бірінші... тауық сорпа... ал...
Биология
К лесным растения относятся 1черника 2кислица 3клевер 4майник 5ковыль Варианты ответов: 1: 1,2,4 2: 1,2,3,5 3: 1,3,4 4: 2,4