ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Напишите текст из десяти предложений со словами в корне -кас- и -кос.Еще что бы эти предложения были связанны по смыслу.

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Напишите текст из десяти предложений со словами в корне -кас- и -кос.Еще что бы эти предложения были связанны по смыслу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леша прикоснулся к Алёне. В физике есть законы про соприкосновение двух тел. Дед Иван косил сено. Этот человек был неприкосновенный. К данной плоскости относится эта касательная прямая. Петр думал касаться к этой собаки? Прикосновение двух ладоней было приятным. В геометрии есть теория о касательных прямых. Дима хотел прикоснуться к дворовой кошки. Этого правила мы не будем сегодня касаться.
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