Напишите 15 слов с орфограммой -чик , -щик в алфавитном порядке

Русский язык
Напишите 15 слов с орфограммой -чик , -щик в алфавитном порядке
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Автор: Гость
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Гость:
Чик: возчик,вагончик,диванчик,помидорчик,заказчик,перевозчик,попугайчик, шкафчик,вокзальчик,стаканчик,сказочник,мальчик,летчик, разносчик,газетчик,переводчик щик:  мусорщик,чистильщик,бетонщик,обманщик,наборщик,упаковщик,полировщик,фонарщик,съёмщик,сборщик,каменщик,носильщик,угольщик, прицепщик,стекольщик 
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