А)Запишите формулу периметра треугольника, обозначив длины его сторон буквами a,b ?? c, а периметр буквой P. б) Найдите с, если Р=19 см, а=4 см, b=6 см.
Математика
А)Запишите формулу периметра треугольника, обозначив длины его сторон буквами a,b ?? c, а периметр буквой P. б) Найдите с, если Р=19 см, а=4 см, b=6 см.
Ответ(ы):
Гость:
1) P = a + b + c 2) если P = 19 см, а = 4 см, а b = 6 см, то с = Р - (а + b) = 19 - (4 + 6) = 9 (см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите текст на английском языке (5 - 10 строк) о том почему вы думаете что важно знать английский
Английский язык