А)Запишите формулу периметра треугольника, обозначив длины его сторон буквами a,b ?? c, а периметр буквой P. б) Найдите с, если Р=19 см, а=4 см, b=6 см.

Математика
А)Запишите формулу периметра треугольника, обозначив длины его сторон буквами a,b ?? c, а периметр буквой P. б) Найдите с, если Р=19 см, а=4 см, b=6 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) P = a + b + c 2) если P = 19 см, а = 4 см, а b = 6 см, то с = Р - (а + b) = 19 - (4 + 6) = 9 (см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Плесневый гриб, из колорого делают лекарство
Ответить
Русский язык
РаСкинул-как проверить букву "С" ГлубИне-как проверить букву "И"
Ответить
Математика
Вырази 10 см в метрах,210г в килограммах,15мин в часах
Ответить
Английский язык
Напишите текст на английском языке (5 - 10 строк) о том почему вы думаете что важно знать английский
Ответить
Английский язык
Из букв в слова.......
Ответить