А здесь вы можете записать рассказ о своей воображаемой экспедиции в пустыню

Окружающий мир
А здесь вы можете записать рассказ о своей воображаемой экспедиции в пустыню
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я решил пересечь пустыню!! Я полетел в Африку что бы попасть в пустыню сахару. Когда я полетел я сразу купил всё самое необходимое для моего путешествия. Я взял воду, фрукты, и взял на прокат машину для того что бы быстрее передвигаться по песку. Ну вот я уже подъехал к началу пустыни сначало было нежарко но потом когда на часах был полдень стало не выносимо жарко! Пришёл вечер но температура не опускалась. Я решил переночевать. Я поставил палатку и лёг сразу спать. Утром меня разбудили звуки каких то птиц. Я испугался!! Я думал что это стервятники но это оказались обычные попугаи!! Я поехал дальше погода опять становилась жарче!! Я остановился попить воду и поесть фруктов и дальше отправился в путь. К вечеру я уже пересёк пустыню!! Это было увлекательное путешествие! Я узнал много нового об пустыне!! Это на много интереснее чем на картинках!! всё конец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести текст.. Плиз..
Ответить
Английский язык
Помогите сделать английский, pleas!
Ответить
Алгебра
X/x-2-3x-8/x^2-5x+6=0
Ответить
Химия
Какие меры позволят улучшить качество питьевой води?
Ответить
Русский язык
Кто из спорящих прав? Почему? Разгорелся между Любой и Верой спор. Мигом их окружили почти все ребята из класса. Ведь спорят-то о вежливости, а э...
Ответить