А здесь вы можете записать рассказ о своей воображаемой экспедиции в пустыню

Гость: Гость:

Однажды я решил пересечь пустыню!! Я полетел в Африку что бы попасть в пустыню сахару. Когда я полетел я сразу купил всё самое необходимое для моего путешествия. Я взял воду, фрукты, и взял на прокат машину для того что бы быстрее передвигаться по песку. Ну вот я уже подъехал к началу пустыни сначало было нежарко но потом когда на часах был полдень стало не выносимо жарко! Пришёл вечер но температура не опускалась. Я решил переночевать. Я поставил палатку и лёг сразу спать. Утром меня разбудили звуки каких то птиц. Я испугался!! Я думал что это стервятники но это оказались обычные попугаи!! Я поехал дальше погода опять становилась жарче!! Я остановился попить воду и поесть фруктов и дальше отправился в путь. К вечеру я уже пересёк пустыню!! Это было увлекательное путешествие! Я узнал много нового об пустыне!! Это на много интереснее чем на картинках!! всё конец