Какие меры позволят улучшить качество питьевой води?
Химия
Какие меры позволят улучшить качество питьевой води?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например устранение естественной жесткости путем проведения химических реакций, в ходе которых образуются нерастворимые соли кальция и магния. Также банальная фильтрация, кипячение хлорирование.
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