Помогите решить плиз Желательно подробно 2n m+n ---- - ----- m+n m
Алгебра
Помогите решить плиз Желательно подробно 2n m+n ---- - ----- m+n m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(nm (m 2 2 2n - m+n 2mn - m - 2 2mn- m-2 ------------- = -------------------- = -------------- = 2mn-2-m; (m)(nm) (m)(mn) 1
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