Помогите решить плиз Желательно подробно 2n m+n ---- - ----- m+n m

Алгебра
Помогите решить плиз Желательно подробно 2n m+n ---- - ----- m+n m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    (nm      (m        2      2 2n  - m+n      2mn  - m  -  2      2mn- m-2         ------------- = -------------------- = -------------- = 2mn-2-m; (m)(nm)           (m)(mn)                     1   
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