Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мус??улистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе.синтаксический разбор можете сделать плиз

Гость: Гость:

1. Местоимения, - Этот, !"которого, (местоимение выраженное в прилогательном"!. 2. Определение, - Огромный (выражено в прилогательном), обитающий (выражено в прилогательном), небольшой (выражено в прилогательном), мощные (выражено в прилогательном), мускулистый (выражено в прилогательном), взрослой (выражено в прилогательном). 3. Существительное, - Воде, ящер,мозг,челюсти, хвост, удар,ноги, антилопе. 4. Глагол, - Имеет, может, переломить. 5. Союз, - И (обводим в кружок).