И еще вопрос: Как сказались на развитии общества?

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Конечно же изменение порядка престолонаследия Петром 1. он решил, что теперь правитель должен сам назначать наследника престола.но...заболел в 1725 году и, к сожалению, перед смертью четко не написал имя наследника. тут и начались дв.перевороты-на престол взошла Екатерина 1, которая вскоре умерла,ну и так до Екатерины 2. сказались конечно негативно. во-первых, при правлении Анны Ионанновны вообще всем руководил Бирон, ее фаворит, народу это очень не нравилось. Постоянная смена императоров и императриц-разлад в общественных отношениях,бунты крестьян-вот и последствия.