Что такое рефлекс ? поясни это на примере коленного рефлекса.
Биология
Что такое рефлекс ? поясни это на примере коленного рефлекса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлекс - реакция организма на раздражитель, проходящая с с участием нервной системы. Бьешь по коленке - дергается нога, чтобы убрать раздражитель
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